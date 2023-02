00:58

Les dues obres d'art de l'artista, valorades en 300.000 euros, ja han estat retornades als seus propietaris.

El cas es va tancar la setmana passada. Es tracta de dos dibuixos a carbonet sobre paper de l'any 1922: 'Els pagesos' i 'Les sardanes de la festa major'. Les obres van ser sostretes el gener de 2022, en un pis del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, per un grup criminal format per 3 germans especialitzats a robar obres d'art.



La Fundació Gala-Salvador Dalí ha estat una peça clau per garantir l'autenticitat de les peces sostretes. El robatori d'obres d'art és el delicte més investigat per la Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos | Maria Huguet