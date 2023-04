01:18

Diversos factors expliquen que les mones aptes per a persones celíaques costin el doble o més que la resta

Ara mateix no és fàcil mantenir un obrador certificat lliure de gluten. Una mona certificada que sigui apta per a celíacs té un cost molt més elevat que les habituals amb gluten. La matèria primera pot arribar a ser fins a un 80% més cara i cal tenir molta cura durant el procés d'elaboració per evitar contaminacions creuades. Des dels obradors lliures de gluten reclamen ajudes per abaratir costos i que el consumidor celíac no surti perjudicat. | JUANFRA ÁLVAREZ