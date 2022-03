00:42

Uns 40 camions protagonitzen una marxa lenta a la Zona Franca en la cinquena jornada de vaga indefinida de part del sector contra l'encariment dels carburants.

Una marxa lenta de camions procedents de Gavà ha causat retencions a l'A-2 i la C-31 al Baix Llobregat (Barcelona) aquest divendres al matí. Són uns 40 camions que protesten per les condicions en les quals està el sector, coincidint amb la vaga de transports convocada per la Plataforma de Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional.

A les 10 del matí, els transportistes s'han concentrat al polígon de la Zona Franca. Allà han celebrat una assemblea amb el suport d'Éllite Taxi en què han denunciat que l'encariment dels carburants els fa impossible poder seguir treballant. Els manifestants asseguren que repetiran les accions de protesta cada dia fins que no trobin una solució | Climent Sabater