Milers de persones han participat aquest diumenge a la concentració de protesta contra l'ampliació de l'aeroport del Prat convocada per entitats com la Xarxa per la Justícia Climàtica i la plataforma Zeroport. Sota el lema 'Pel clima, la salut i la vida', els manifestants s'han distribuït en tres parts, un sobre justícia climàtica, un altre sobre vida digna, i un últim sobre defensa del territori. Durant la protesta s'han vist pancartes amb missatges com "El territori diu prou", "Sí a la Ricarda" i "Més carbassons i menys avions". També hi ha participat Unió de Pagesos, amb una tractorada que ha sortit del Parc Agrari del Baix Llobregat. A la manifestació d'aquest diumenge no hi ha hagut finalment cap representant del govern català i tampoc l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, una de les figures que més ha alçat la veu contra el projecte d'ampliació. Sí que hi han anat figures rellevants de partits com Esquerra Republicana i la CUP | MIREIA MORENO