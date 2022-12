00:58

Col·lectius animalistes reclamen la millora de les condicions de criança dels pollastres a les explotacions intensives que proveeixen grans supermercats

En concret, s'exigeix l'adaptació als requisits mínims de benestar animal que estableix el Compromís Europeu del Pollastre, al qual ja s'han adherit més de 300 empreses i que inclou la substitució de races de creixement ràpid per altres de creixement més lent i natural.

La protesta a Barcelona s'ha convocat a les portes del supermercat Lidl a la Gran Via, per ser una de les poques companyies a Espanya, denuncien els animalistes, que encara no s'ha sumat a l'acord i on s'han gravat imatges que mostren el patiment dels animals durant la producció. | CLARA CEBALLOS