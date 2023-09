01:14

Investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han comprovat en un estudi que la llet materna de les pacients amb càncer de mama conté ADN del tumor.

Aquesta descoberta, detectada a través de la biòpsia liquida, planteja una nova eina per diagnosticar precoçment aquest càncer en el període postpart.

El neguit d'una mare per si havia transmès el càncer de mama a la seva filla durant l'alletament, ha permès descobrir, a través d'una biòpsia liquida, què en la llet materna hi ha gran quantitat d'ADN tumoral. Molt més que en sang que és el que avui s'utilitza en dones embarassades o en l'etapa postpart per detectar el tumor de mama. I això per als investigadors ens situa davant una nova eina de diagnòstic precoç per a aquestes dones, que per edat i pels canvis fisiològics, fa més difícil el diagnòstic i quan es detecta té pitjor pronòstic. Dra. Cristina Saura de Vall d'hebron.

Per fer més útil aquest descobriment, l’equip del VHIO ha dissenyat un panell amb les mutacions més freqüents presents en dones amb càncer de mama menors de 45 anys, als que han afegit les detectades en les mostres de llet materna, i el que s'ha confirmat és l'alta sensibilitat de diagnòstic.

El pas següent és recollir mostres de llet materna de 5.000 dones sanes a escala mundial que s'hagin quedat embarassades, però que siguin portadores de mutacions que augmenten el seu risc de patir càncer de mama per poder establir la biòpsia liquida en llet materna com a eina de diagnòstic precoç.