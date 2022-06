01:24

El Consell de Ministres ha aprovat avui l¿avantprojecte de la llei orgànica del sistema universitari (LOSU), la tercera reforma universitària en democràcia

Si finalment s'aprova i s'aplica, la LOSU podria donar resposta a alguns dels principals problemes del sistema universitari català que destaca l'informe presentat per l'Observatori del Sistema Universitari. L'estudi destaca el contrast entre l'alt nivell de qualitat i prestigi de les universitats catalanes, d'una banda, i de l'altra les greus mancances en finançament públic i plantilles.

I és que, segons l'informe, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb menys finançament per estudiant, i a més les seves plantilles tenen una taxa de temporalitat molt elevada, amb més del 60% del professorat a temps parcial, i un problema de relleu generacional. Tanmateix, el prestigi social i la qualitat del sistema és alt com demostra el fet que 3 de les universitats catalanes se situen sistemàticament entre les millors d'Espanya en tots els rànquings. Una paradoxa que segons els autors de l'informe només s'explica per l'esforç del personal universitari, un esforç que tanmateix no es podrà sostenir gaire temps més. Segons la presidenta de l'observatori, Vera Sacristán, la LOSU podria solucionar alguns dels problemes del sistema universitari català com el del finançament, això sí, subratlla, si el percentatge d'inversió de l'1% s'aplica a cada comunitat autònoma:



Una mesura que suposaria segons Sacristán una millora considerable, com també la reconversió d'una part del professorat associat a figures a temps complet que contempla la LOSU | Lourdes Gata