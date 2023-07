00:53

El jutge Pablo Llarena conclou el sumari per què l'eurodiputada de Junts per Catalunya, Clara Ponsatí, sigui jutjada pel delicte de desobediència.

El magistrat del Tribunal Suprem ha assenyalat que, una vegada practicades les diligències necessàries, no es considera necessària cap indagació més i per això ha conclòs el sumari de Ponsatí. Recordem que l'eurodiputada de Junts va ser detinguda ahir pels Mossos d'Esquadra poc després de publicar a les xarxes que es trobava a Barcelona. Ponsatí va comparèixer davant el jutge de guàrdia a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i es va acollir al seu dret a no contestar cap pregunta. Després d'aquest tràmit va quedar en llibertat, ja que Ponsatí només està processada per desobediència, que no comporta penes de presó però sí la seva inhabilitació | INFORMA: Maria Huguet