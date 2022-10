01:08

Quatre joves seran jutjats a partir d'aquest dimarts a Barcelona acusats de violar un nen de 13 anys amb síndrome d'Asperger a Vallirana

Els quatre joves acusats de violar un nen de 13 anys amb síndrome d'Asperger han declarat davant el jutge aquest dimarts i han negat els fets. La ciutat de la Justícia s'ha omplert de mostres de suport al Sergi, el menor amb autisme agredit pels seus companys d'escola. Segons l'acusació, els fets van passar al pati de l'Institut de Vallirana Verge del Roser de les Dominiques, el 2018, en horari escolar.

La Fiscalia demana dos anys d'internament per als quatre acusats i no aprecia la concurrència de la violació però sí d'agressió sexual i contra la integritat moral. En canvi, l'acusació particular exercida per la família de la víctima sol·licitarà quatre anys, el màxim que pot per la llei del menor, i atribueix als quatre acusats delictes contra la integritat moral, agressió sexual i de violació a un menor de 16 anys | Hèctor Marín