L'IPC del mes de juny s'ha situat a Catalunya en el 9'7%. Una xifra que és la més alta de la sèrie històrica malgrat mantenir-se mig punt inferior a la mitjana d'Espanya.

Carburants, electricitat, aigua, productes bàsics d'alimentació, hotels, restaurants i transports han disparat els preus un punt i mig només el mes de juny fins situar la inflació a Catalunya en el 9'7% i al conjunt d'Espanya en el 10'2%, la més alta en 37 anys.

Enmig d'aquest context de preus disparats, els sindicats insisteixen a indexar salaris i inflació per evitar que la reducció del consum comporti una recessió, segons Ricard Bellera, de CCOO. Una recepta que la patronal rebutja de ple, però que no es podrà evitar segons l'economista Modest Guinjoan.



D'altra banda, l'alta inflació també beneficia l'Estat, segons l'economista Albert Carreras, ja que ha recaptat un 25% més d'impostos en el que portem d'any. Aquest increment és el que li permet, segons els economistes catalans, aprovar noves mesures de despesa social com les anunciades pel president del Govern espanyol.



Mentrestant, la inflació subjacent, sense comptar ni l'energia ni els aliments puja al 5,5 %, la més alta des de 1993 | CLIMENT SABATER