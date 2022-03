06:56

Els partits catalans ho consideren un error i demanaran explicacions al Congrés dels Diputats, on volen que comparegui el president Pedro Sánchez

En declaracions a Ràdio 4, el delegat del Front Polisario a Catalunya, Abidin Bucharaya, assegura que es tracta d'un atac a la legalitat internacional i que fer costat al Marroc en aquesta qüestió és un acte de "miopia política". Pel president de la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharauí, Toni Guirao, la decisió del govern espanyol no té cap lògica i és una ingerència perquè Espanya no té cap dret a utilitzar el Sàhara Occidental com a moneda de canvi per millorar les relacions amb el Marroc. | OLGA RODRÍGUEZ