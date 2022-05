01:43

La nova biblioteca García Márquez està situada al districte de Sant Martí i està especialitzada en obres de literatura llatinoamericana

Barcelona compta des d'aquest dissabte amb una nova biblioteca que porta per nom el de l'escriptor Gabriel García Márquez. Ubicada al districte de Sant Martí, és la quarentena de la ciutat i la tercera més gran, amb més de 3.300 metres quadrats de superfície. Es tracta d'un equipament especial tant per les seves característiques arquitectòniques com per la varietat de serveis que ofereix. | MARTA ORQUÍN