01:20

Segons els veïns, el desnonament estava motivat perquè la persona afectada estava causant poblemes a la finca. A més, s'havia detectat un ús fraudulent de l'habitatge.

L'Ajuntament de Barcelona revisarà els protocols d'actuació de desnonaments d'habitatges del parc públic després que ahir se suïcidés una persona al barri del bon pastor, tot i que havien pactat el lliurament de claus el dia abans.

La titular d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucia Martin, assegura que el desnonament d'ahir no té relació amb cap impagament, sinó amb el fet que la persona afectada estava causant problemes a la finca segons els veïns. I s'havia detectat un ús fraudulent de l'habitatge, en aquest cas s'havia rellogat habitacions.

L'home, d'uns 60 anys, no era el titular de l'habitatge, sinó que era el fill de la persona titular, una afectada urbanística. I no pagava des del 2018, des de la mort de la mare. Alberto havia rebutjat reiteradament l'ajuda dels serveis socials, però havia pactat 15 dies abans el lliurament de Claus. Amb tot, Lucia Martin admet ara que el suïcidi suposarà un abans i un després per l'administració municipal.

Segons Martin, els desnonaments d'habitatges públics són excepcionals. El 2021 se'n van assenyalar, malgrat això, una quinzena | Maite Boada