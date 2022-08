01:00

Els carrers de Gràcia ja escalfen motors a una setmana de l'inici de les festes majors. Els veïns i veïnes reconeixen que hi havia ganes de recuperar la festa, els guarnits i de retrobar-se. Se celebra recuperar la festivitat sense restriccions i, per això, tots els carrers treballen per ser el més guarnit de tots. Per molts, segons expliquen, les festes de Gràcia ja han començat.

Quant al muntatge, són moltes hores i dies els que passen els veïns al carrer amb els preparatius. Una decoració de què podem donar ja alguns detalls, tot i que no serà fins al dilluns 15 que la podrem visitar. Hi haurà un gran parc d'atracció amb passatge del terror inclòs al carrer del Progrés. També podrem endinsar-nos dins l'exitosa sèrie La Casa de Papel. I gran homenatge també al Quixot que faran al carrer Verdi | Rubén Navarro