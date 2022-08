01:14

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, dona per fet el vistiplau de França i poder avançar en l'ampliació del gasoducte que travessa els Pirineus. En declaracions a Televisió Espanyola, Sánchez Llibre ha explicat que es continua treballant en un altre gasoducte que connecti Barcelona i Livorno.

Per Sánchez Llibre, la conjuntura internacional, amb el perill d'un tall del subministrament de gas rus, ha d'aprofitar-se per avançar en el projecte del Midcat, aturat pel seu cost i perquè fins ara no seria prioritari. La situació, però, ha canviat amb la guerra a Ucraïna i les pressions de Rússia. Alemanya ja ho demana, Espanya està a favor i només falta que França digui que sí. Un vistiplau que Sánchez Llibre dona per fet, segons ha dit a TVE.

El president de la patronal també ha anunciat que s'està estudiant en la viabilitat de la construcció d'un gasoducte entre Barcelona i Livorno a Itàlia per consolidar un 'hub' energètic al sud d'Europa | Alma Izquierdo