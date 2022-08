04:44

Coincidint amb el cinquè aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, la Filmoteca de Catalunya recupera la pel·lícula que es projectava aquell 17 d'agost.

El western "Rio Grande", de John Ford, el mateix que es projectava en el moment de l'atac a La Rambla aquell 17 d'agost, ja forma part dels moments clau dels 10 anys d'història de l'equipament al Raval.

"No va ser una decisió fàcil, però va ser l'encertada", recorda Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya. En el mateix moment que es produïa l’atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona, el públic de la sala estava immers en aquest western de John Ford protagonitzat per John Wayne i Maureen O'Hara, totalment aïllat del que passava a fora fins al final de la sessió.

La Filmoteca ho recorda tornant a passar aquest clàssic del cinema, en el marc del cicle que repassa els moments inoblidables que han marcat els 10 anys a la seu del Raval. Però a més, "Rio Grande" també forma part d'un altre programa estiuenc, "Horitzons del western".

El cicle està dedicat a l'únic gènere cinematogràfic genuïnament americà i ofereix un recorregut ampli que inclou altres latituds. Des de l'època daurada fins a la crepuscular, l’spaghetti western, el neo-western, les hibridacions o les revisions contemporànies que reivindiquen les cultures índies o el paper de les dones. Hi trobem clàssics com "Els buscadors" i títols de l'underground com el lisèrgic "El Topo", d'Alejandro Jodorowsky.

Aquest estiu la Filmoteca també desplega l'univers cinematogràfic del director Jaime Camino en forma d'exposició que es capbussa en la seva obra per revelar aspectes autobiogràfics. Esteve Riambau és el comissari de "No tan de pressa", titulada com un guió inèdit escrit a quatre mans.

Un retrat del cineasta barceloní a través de films com "Dragon rapide", "Les llargues vacances del 36", "Els nens de Rússia" o "Llums i ombres" que reflecteixen temes recurrents com la mort, la infantesa, la impossibilitat d'estimar i, la seva obsessió, la Guerra Civil i el franquisme.

L'homenatge desplega el fons documental del director donat pel seu fill a la Filmoteca que inclou textos, fotografies, guions o plans de rodatge | MARTA ORQUÍN