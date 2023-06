01:12

La FAVB valora positivament els primers anuncis del nou alcalde de Barcelona de tirar endavant el tramvia per la Diagonal i reduir les obres a les Rambles.

La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona valora molt positivament algunes de les mesures anunciades avui pel nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Entre elles la unió del tramvia per la Diagonal, la reducció a la meitat de les obres de la Rambla o l'estudi de carrils bici com el de la Via Augusta o el de la Zona Franca. Tot i això, també han mostrat la seva preocupació per algunes qüestions com l'ampliació de l'aeroport o l'habitatge | INFORMA: Maite Boada