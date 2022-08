L'exposició '(in) visible' es projecta a l'Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols

02:17

Titulada Invisible aquesta exposició és un viatge sensitiu i emocional a través de 33 obres d'art de la col·lecció Carmen Thyssen a Sant Feliu de Guíxols.

El futur Espai Carmen Thyssen, a Sant Feliu de Guíxols, ha començat el compte enrere per les obres de reforma del nou equipament que obrirà portes el 2025 i que acollirà la col·lecció de pintura catalana de la baronessa. Com a tast del que serà el futur museu, aquests dies es pot visitar una exposició digital i immersiva que projecta una trentena d'obres d'aquest fons. Titulada '(In) visible' aquesta exposició és un viatge sensitiu i emocional a través de 33 obres d'art de la col·lecció Carmen Thyssen.

Al claustre del monestir de Sant Feliu de Guíxols, que es convertirà en un cub que donarà entrada al futur museu, es projecten de nit pintures de Casas, Urgell, Mir, Rusiñol, Meifrén, Llimona, Martí Alsina o un inèdit Josep Amat que plasma el moll d'aquesta localitat. Els sons de la natura, l'ànima dels paisatges, la llum, la intimitat dels jardins i els silencis dels personatges són el fil conductor d'aquesta mostra digital i gratuïta que apropa el fons de pintura catalana de Carmen Thyssen de forma innovadora al públic segons ha explicat a Ràdio 4 la seva comissària, Pilar Giró.

La tecnologia crea una mostra immersiva que submergeix el visitant a l'interior del futur museu segons Mariona Omedes, responsable tècnica del projecte. Un viatge pel futur Espai Thyssen que ha començat els treballs d'urbanització a l'entorn del monestir el que impedeix que s'exposin els quadres de forma física. La previsió és que les obres de reforma de l'edifici comencin l'any vinent i que el museu obri portes el 2025. El projecte global té un cost de 12 milions d'euros | MARTA ORQUÍN