01:16

El Govern ha aprovat avui el currículum de l'educació infantil, és a dir, de 0 a 6 anys. És l'última etapa educativa que quedava per regular, després que els últims mesos ja s'aprovessin els decrets per als ensenyaments de batxillerat, primària i ESO

En l'elaboració del decret de currículum per a infantil, que inclou per primer cop els dos cicles 0-3 i 3-6 com a una etapa única, hi han participat experts d'entitats pedagògiques, universitats i professionals d'aquesta etapa educativa. Tot i que molts centres ja fa temps que hi han incorporat l'educació afectivosexual i en gènere, a través de programes com el 'Coeduca't', ara aquesta perspectiva s'introdueix formalment al curriculum d'infantil.

Entre d'altres objectius, ajudar a prevenir l'assetjament per qüestions de gènere i la violència masclista. Alba Gonzàlez Castellví, psicòloga especialitzada en coeducació i membre de VIRA cooperativa, ho qualifica com a molt positiu i tot i que entèn algunes reticències explica que no es tracta de promoure ni incentivar la sexualitat sino d'autoconeixement | Lourdes Gata