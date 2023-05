19:19

Xavier Trias revalida la victòria de 2011 a Barcelona, però haurà d'estar pendent d'un possible pacte progressista encapçalat pel PSC

La nit electoral de les municipals del 28 de maig ens deixa la victòria a Barcelona, contra tot pronòstic, de Xavier Trias, que malgrat tot no pot cantar victòria després que tant Jaume Collboni (PSC), com l'actual alcaldessa, Ada Colau, hagin obert la porta a un possible pacte de progrés a l'Ajuntament.

Fora de Barcelona, el PSC ha aconseguit recuperar l'alcaldia de Tarragona i Lleida, a mans d'ERC. En canvi, Junts perd Girona, que serà pels socialistes o Guanyem.

Les eleccions municipals també han servit per veure com els socialistes reeditaven la victòria en nombre de vots a tota Catalunya per primera vegada des de 2007, tot i que Junts s'ha imposat a més municipis i ERC ho ha fet en el nombre total de regidors. A l'àrea metropolitana, el PSC resisteix els seus principals bastions, conservant majories absolutes com la de Santa Coloma de Gramenet on Núria Parlon ha aconseguit anul·lar l'efecte Rufián. Capítol a banda mereix la majoria absoluta de Xavier Garcia Albiol a Badalona que atorga l'alcaldia al PP, i se suma així a la de Castelldefels.