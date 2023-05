Xavier Trias: "No em presento per estabilitzar un partit"

09:33

El candidat a l'alcaldia Xavier Trias s'erigeix en l'únic candidat que pot facilitar un canvi a la ciutat. Assegura que és la seva única voluntat i que no es presenta per estabilitzar Junts.

L'alcaldable per Barcelona Xavier Trias està convençut que el proper 28 de maig "guanyaré". Manté que la gent de la ciutat "no està contenta" i "massivament, amb més d'un 70%, vol un canvi". En aquest sentit, reivindica el seu vot com "l'únic que pot garantir un canvi". "La resta és continuïtat", assegura. Si no guanya, això sí, deixa clar que "amb 76 anys no té sentit que em quedi escalfant la cadira a l'oposició".

Trias rebutja les interpretacions que dirigeixen la seva candidatura en clau de partit: "No em presento per estabilitzar un partit". "Tothom vol treure punta, però la meva única voluntat és guanyar Barcelona i fer un canvi a la ciutat", insisteix. L'exalcalde també aclareix que aquestes eleccions "no es decideix la independència, sinó que Barcelona no depengui de l'Estat, ni de la Generalitat" | ENTREVISTA: Elena Garcia