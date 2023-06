05:25

Amb l'acabament del curs escolar, la canalla disposa de més temps lliure i pot passar més temps al davant de les pantalles

Parlem amb el coordinador de l'àrea de salut mental infanto-juvenil de l'hospital Sagrat Cor de Martorell, Roger Ballescà, sobre els riscos d'abusar de les pantalles i com fer-ne un ús racional. El vicesecretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya explica que la millor manera que tenen els pares de gestionar la situació no és prohibir els dispositius sinó regular una activitat que és estimulant per als joves. La clau està en garantir que nois i noies facin un altre tipus d'activitats durant el dia, com ara dormir les hores pertinents, complir amb les obligacions domèstiques, fer activitat físíca i passar temps amb amics i família.

El que és un error és donar a entendre als nois i noies que utilitzar pantalles és un premi perquè si en un moment determinat se'ls impedeix usar-les aleshores ho poden interpretar com un càstig. Els casos d'addicció encara són molt esporàdics però d'abús se'n donen força | MARÍA GÓMEZ