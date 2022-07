07:12

Recordem amb el fill de Pasqual Maragall, Guillem, com va ser la preparació i el llegat de la cita olímpica de Barcelona 92 coincidint amb el 30 aniversari.

L'estiu del 92 se'ns ha quedat gravat a la memòria. Tots recordem com vam viure els Jocs Olímpics de Barcelona. I si hi ha una família que ho va viure d'una forma molt especial és la dels Maragall. Pasqual Maragall ha passat a la història com "l'alcalde dels Jocs de Barcelona".

Tot coincidint amb el 30è aniversari, li hem demanat a un altre Maragall, el seu fill Guillem Maragall, poder compartir aquells records. Conegut com a 'Guim' Maragall ens explica que la preparació de la cita olímpica es va viure molt intensament perquè va ser "una carrera de fons, molt ràpida". "Va ser un gran èxit col·lectiu" assegura, alhora que recorda que el seu pare "sempre es va sentir molt estimat per tothom". "Aquella Barcelona grisa es va poder obrir al món i al mar i viure una transformació completa", insisteix Maragall.

Vicepresident de la Fundació Catalunya-Europa, Guim Maragall apunta que el repte ara és poder "mantenir el llegat del meu pare", amb la seva "visió europeista molt oberta". L'altre objectiu és el d'aprofitar reconeixement de la figura de Pasqual Maragall per "visibilitzar i investigar en el camp de les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer" | OLGA RODRIGUEZ