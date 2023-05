05:34

L'alcaldable a Barcelona per Valents ataca el govern actual municipal, format pels comuns i el PSC.

La candidata de Valents a l'alcaldia de Barcelona, Eva Parera, pel 28M no dona gaire credibilitat a les enquestes electorals, que actualment no li són gaire favorables. I no li preocupa que la resta de partit li "furtin" vots. "Qui està preocupat és el Partit Popular", afirma l'alcaldable. "No faig cap apel·lació al vot útil. El vot útil no té cap sentit".

Si la seva formació esdevingués decisiva, els seus vots no anirien ni a Ada Colau ni a Ernest Maragall, ha assegurat Parera. "Hem de fer fora aquestes polítiques comunistes", ha defensat. I afirma que els seus vots aniran perquè Valents estigui al govern. També posa una línia vermella a Xavier Trias.

"Cal canviar el discurs", ha dit. Proposa reforçar dues regidories: de seguretat i d'economia. Quant al turisme, Parera afirma que "el missatge del govern actual de Colau i Collboni és desincentivador" | ENTREVISTA: SERGI BASSOLAS