07:15

L'Hospital Clínic posa en marxa una campanya per fer entendre que la violència sexual masclista és un problema de salut pública

Cada dia es produeix com a mínim una agressió sexual a Barcelona i la meitat de les víctimes són noies menors de 25 anys. Les xifres són esfereïdores i ho sap molt bé la doctora Lluïsa Garcia Esteve que està vinculada al programa d'atenció integral d'agressions sexuals que hi ha a l'Hospital Clínic.

Ara s'ha posat en marxa una campanya per conscienciar sobre la violència masclista i reclama als homes que s'impliquin d'una vegada en la denúncia i la lluita contra aquesta xacra social. Sota el lema 'Prou violència sexual. Et queda clar?', el centre mèdic proposa una sèrie d'activitats durant els concerts de la Mercè per visibilitzar el que s'ha de considerar com un problema de salut pública. | OLGA RODRÍGUEZ