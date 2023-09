08:24

Renunciar al tabac i l'alcohol, seguir una dieta saludable i no exposar-se al sol sense protecció són hàbits de vida que redueixen el risc de tenir un càncer

El càncer és una de les principals causes de mortalitat al món i es preveu que la seva incidència continui augmentant en els pròxims anys. Actualment, és la primera causa de mort entre la població masculina i la segona entre la població femenina, i cada any unes 280.000 persones a Espanya reben un diagnòstic de càncer. A nivell global, es calcula que l'any 2040 hi haurà prop de 30 milions de casos anuals, de manera que és indubtable que es tracta d'una prioritat mèdica i també política.

Segons la doctora Enriqueta Felip, investigadora i cap del grup de tumors toràcics de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron (VHIO), l'allargament de l'esperança de vida fa que sigui normal que cada vegada les possibilitats de desenvolupar un càncer siguin més altes. Ara bé, puntualitza que la part positiva és que en els últims anys ha augmentat la capacitat de curar-se i la supervivència i l'esperança de vida dels malalts. A més a més, està convençuda que la intel·ligència artificial permetrà avançar molt ràpid en el desenvolupament de tècniques de diagnòstic i tractament.

En aquest moments a Catalunya s'ofereix una assistència i un abordatge multidisciplinar d'excel·lència, però hi ha moltes coses que, diu, han de canviar. Entre les mancances que requereixen una atenció més immediata, destaca la situació de precarietat que viuen molts investigadors o la fuga de talent perquè aquí no es poden oferir unes condicions bones amb comparació amb les d'altres països.

Pel que fa a l'estat de la investigació, la doctora Felip, que ha estat fins fa poc presidenta de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, indica que últimament en l'àmbit de l'oncologia s'està desenvolupant molt la medicina de precisió, és a dir, tenir clar que tots els tumors són diferents i, per tant, és necessari no només un diagnòstic sinó una anàlisi mol·lecular per definir millor i individualitzar el tractament de cada pacient. També hi ha noves estratègies de lluita contra la malaltia com, per exemple, la immunoteràpia amb fàrmacs que van directament a les cèl·lules tumorals.

De la mateixa manera, cal avançar en el diagnòstic precoç i ampliar el focus dels cribatges que actualment tenim establerts, i la doctora Felip insisteix en la necessitat d'incidir en la prevenció perquè "sabem que aproximadament el 30% dels tumors es podrien prevenir", i conve recordar en aquest sentit que "un 20% de la població encara fuma a diari", malgrat que se sap els efectes nocius que això té per a la salut en general, i per les probabilitats de desenvolupar un càncer en particular. | OLGA RODRÍGUEZ