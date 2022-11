05:03

La professora de la Facultat de Filologia de la UB creu que la situació actual de la llengua "era previsible fa 20 anys" i que el futur no depèn de l'escola

Carme Junyent admet que la situació en què es troba el català és molt complicada però alhora pensa "no estem en una situació irreversible". Recorda que "les llengües desapareixen perquè la gent deixa de parlar-les" i en aquest sentit si la llengua catalana segueix perdent espais i ús quotidià "això té consequències".

La professora de Lingüística assegura que durant molts anys hem viscut "un miratge" i que "portem molts anys de desinformació". Que s'ha confiat massa en el paper dinamitzador de la llengua i d'aprenentatge que havia de jugar l'escola, i "hauríem de tenir present que l'escola és molt eficaç a l'hora de difondre llengües dominants però no ho és tant a l'hora de revitalitzar llengües subordinades", com és el cas del català amb relació al castellà.

Al mateix temps, considera que també s'ha dipositat excessiva confiança en la política lingüística dirigida des de les institucions, i "ens oblidàvem que l'únic que fa que una llengua sobrevisqui és que s'usi i es transmeti, no que un govern se n'ocupi, que també estaria bé".

Com a risc evident a curt termini, Junyent cita que l'ús del català entre la gent jove vagi disminuint. I en canvi, veu com a element molt positiu i "d'esperança" que hi hagi persones d'origen estranger que s'apuntin a cursos per aprendre català perquè "segur que no ens en sortim si ens basem només en els que tenim el català com a primera llengua. El català ha de ser una llenga per conviure i per defecte, de tots, vinguin d'on vinguin". | OLGA RODRÍGUEZ