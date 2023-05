16:09

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assegura que es presenta per culminar la transformació de la ciutat i considera que és l'única candidatura que pot garantir que hi haurà "un govern progressista".

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú reivindica la seva gestió durant els darrers dos mandats i destaca haver "estat capaços de canviar l'agenda política". "Ara les prioritats de la son la lluita contra la contaminació, l'habitatge, els temes socials i els valors de feminisme i antiracisme que ens fan una ciutat oberta que ens distingeix", assegura. Ada Colau explica que "volem acabar de culminar els projectes de transformació que hem encetat", i posa l'exemple de la pacificació per protegir totes les escoles que "ha d'arribar a tots els barris". Després d'un tercer mandat, el seu futur passa per "deixar la primera línia de la política".

L'alcaldable dels comuns es mostra molt crítica amb el model alternatiu de Xavier Trias, que considera que "vol desmuntar tot el que hem fet i tornar a la Barcelona de l'especulació, la contaminació i la barra lliure al turisme". Colau retreu en aquest sentit a Jaume Collboni que després de sortir del Govern ara plantegi "obertament un pacte amb Trias" i estigui fent "un gir a la dreta". L'actual alcaldessa està convençuda, obstant, que si guanya "serà l'única que pot garantir que s'imposi l'actual majoria progressista" del consistori.

Pel que fa a les apostes programàtiques, l'alcaldable dels comuns adverteix que la dreta no aplicarà la regulació dels lloguers, que ara mateix representa el "problema més greu". Defensa que la unió del tramvia per la Diagonal "no és ideològic, sinó de sentit comú", perquè "permetrà treure 14.000 cotxes del centre de la ciutat" i està convençuda que amb l'actual transformació de la mobilitat "la gent arribarà abans i de manera més saludable". És amb aquest mateix propòsit que vol mantenir la reducció del preu del transport, "amb el compromís de totes les administracions" | ENTREVISTA: MAITE BOADA