01:14

Unes 270 entitats ecologistes, veïnals i socials es manifesten davant la Generalitat per posar fre als macroprojectes que es negocien de cara als nous pressupostos.

Entitats com Ecologistes en Acció, Zeroport o la Plataforma Aturen Hard Rock demanen al govern d'Esquerra Republicana que no cedeixi i demanen al Govern que se'ls convoqui a Palau per tal que el president Aragonès escolti les seves propostes per lluitar contra l'emergència climàtica.

Critiquen que el PSC i Junts condicionin el seu sí als comptes catalans al fet que s'aprovin macroinfraestructures i plans urbanístics com l'ampliació de l'aeroport o la construcció del Hard Rock | Guillem Vives