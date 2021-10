01:16

Els convocants veuen l'ampliació com un atemptat contra el medi ambient i acusen el govern català i espanyol d'actuar amb opacitat i arbitrarietat

Unes 300 entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat fan una crida a participar massivament a la manifestació del 19 de setembre a Barcelona per oposar-se al projecte plantejat per AENA, que preveu allargar la pista curta envaint l'espai protegit de La Ricarda i la construcció d'una terminal satèl·lit. Les entitats denuncien "l'opacitat i l'arbitrarietat" dels governs català i espanyol i remarquen la "total absència de justificació tècnica, social, ambiental, econòmica, financera" d'un projecte que preveu una inversió d'uns 1.700 milions d'euros però consideren contrari a "l'interès general".

La protesta es farà al carrer Tarragona, entre la Plaça Espanya i la dels Països Catalans, i estarà dividida en tres blocs que tindran com a lemes "Justícia climàtica i ambiental", "Vides Dignes", i "Defensa del Territori". Segons els organitzadors, entre els quals hi ha la plataforma Zeroport, el Sindicat de Llogateres o la Xarxa per la Justícia Climàtica, es tractarà d'una manifestació "estàtica i reivindicativa", adaptada a les limitacions que imposa l'actual context sanitari.

L'arribada dels manifestants es farà mitjançant columnes procedents de diversos punts del territori català. Una de les més destacades és la que sortirà des del Delta del Llobregat amb la participació d'entitats i veïns en direcció cap al centre de Barcelona, cap on també s'hi adreçaran altres columnes des del Maresme, els Vallesos, Osona i les comarques de Girona i Tarragona | SERGI BASSOLAS