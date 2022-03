03:51

La Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta denuncia que molts conductors no respecten les normes bàsiques, com ara la distància de seguretat amb els ciclistes

L'accident de trànsit en què aquest dissabte ha mort un ciclista i un altre ha resultat ferit crític ha tornat a posar al damunt de la taula el debat sobre les responsabilitats que han d'assumir les persones que provoquen sinistres amb funestes conseqüències.

Des de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta (CCUB) lamenten que hagi tornat a passar en una via local molt freqüentada per ciclistes, com la que connecta Terrassa i Castellar del Vallès. El seu portaveu, Albert Garcia, es queixa que no ha servit de gaire que moltes carreteres hagin incorporat senyals per indicar que es respecti la distència d'un metre i mig amb els ciclistes perquè encara hi ha molts conductors que "no fan cas".

Recorda que els ciclistes no avancen a velocitat reduïda expressament i que tenen dret a circular i a ser respectats pels vehicles a motor. En aquest sentit lamenta que sempre passi el mateix perquè sovint "els conductors no pensen que hi ha algú més a la carretera, i els conductors de vehicles de motor no tenen consciència que al darrera d'un revolt hi pot haver un ciclista".

A parer d'Albert Garcia cal ser més contundents amb les conductes de persones que, com és el cas de l'accident mortal d'aquest dissabte, circulen sota els efectes de les drogues o begudes. "Demanem que quedi clar que quan es fan infraccions al volant no són homicidis imprudents perquè aquestes actuacions són totalment voluntàries i conscients", i deplora que "les lleis d'aquest país afavoreixen els conductors".

Segons explica el portaveu de la CCUB, a Catalunya les conseqüències per una persona que condueix drogada, beguda o despistada mirant el mobil són massa lleus perquè "ningú va a la presó". De fet, ho compara amb el tractament que reben els conductors a d'altres països com Dinamarca, els Països Baixos i el Regne Unit, on la persona que té aquesta conducta i mata una persona s'enfronta a penes de fins a 14 anys de presó. | OLGA RODRÍGUEZ