En el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Trata de Persones, l'ONU recorda que Espanya és el país d'Europa amb més prostitució

L'any passat els Mossos d'Esquadra van iniciar 13 investigacions per tràfic de persones i van poder identificar 18 víctimes. Ara bé, és una petítissima part del problema perquè es calcula que per cada persona identificada n'hi ha, com a mínim, una vintena sense identificar.

L'inspector Josep Naharro, cap de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona, i Jaume Sanllorente de l'ONG 'Sonrisas de Bombay' ens expliquen com aborden la situació des de diferents àmbits. | MARÍA GÓMEZ