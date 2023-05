00:57

Els aparells es col·locaran a espais comuns dels edificis com menjadors o biblioteques

Són uns 800 equipaments on es posarà aire condicionat a un espai comú de l'edifici com ara el menjador o la biblioteca, no a les aules. En aquesta primera fase es destinaran 5 milions d'euros per climatitzar un centenar de centres des d'ara i fins a principis del proper curs.

Paral·lelament es continuaran repartint ventiladors a escoles i instituts, uns 2.500 a partir de mitjans d'aquest mes de maig. També s'aplicarà un sistema d'alertes perquè els centres activin un pla especial amb 3 dies d'antel·lació si es preveu un episodi de calor | INFORMA: Lourdes Gata