L’octubre de 2017 el Departament d’Educació va aprovar el conegut com a Decret d’Educació Inclusiva. Aquest Decret havia de servir perquè els infants que tenen Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) poguessin gaudir del dret a l’educació amb les mateixes condicions que els seus companys i companyes. Lamentablement, però, aquest Decret mai s’ha desplegat plenament. El Departament d’Educació mai ha elaborat les mesures necessàries fer-lo efectiu, ni ha destinat els recursos materials i humans adequats per posar-lo en pràctica. Per això, l'AFFAC presenta la campanya ‘Jo també hi vull anar’ en defensa de l'educació inclusiva | Maria Huguet