01:10

El Consell General d'Economistes (CGE) planteja evitar augmentar els salaris dels col·lectius de pensionistes i funcionaris d'acord amb la inflació.

El pacte de rendes ha d'incloure no només a empreses i treballadors del sector privat, sinó també empleats públics i pensionistes. Segons el Consell General d'Economistes, l'administració ha de ser la primera a donar exemple i s'haurà d'estrènyer el cinturó per la via de contenir salaris de funcionaris i jubilats.

Segons el seu president, Valentí Pich, actualitzar els salaris públics d'acord amb l'actual inflació desbocada d'entorn del 7% d'aquest any, seria letal per l'economia. D'una banda, frenaria el creixement previst entorn al 4%, i de l'altre, podria disparar un dèficit públic que el CGE preveu que sigui superior al 5 % a finals d'any.



En aquest sentit, els economistes també s'han mostrat preocupats per l'oferta d'ocupació pública de 45.000 places anunciada per l'administració de l'Estat | Climent Sabater