Un embrió seleccionat genèticament per l'Hospital de Sant Pau ha ajudat a curar la malaltia greu de la seva germana.

00:51

Els metges van sotmetre la mare de les nenes a un procés de fecundació in vitro per crear un embrió sa i comptaible genèticament

A la Diama li van diagnosticar anèmia falciforme, una malaltia rara que redueix l'esperança de vida fins als 30 anys. Els pares van acabar a Sant Pau, on la doctora Isabel Badell els hi va proposar una solució: tenir un altre fill. L'hospital triaria un embrió de la parella sa i compatible, el de la Sakhna, a qui li van extreure medul·la òssia per a poder curar a la seva germana. | Guillem Vives