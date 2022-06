01:30

Avui és el dia de l'orgull LGTBI, una jornada reivindicativa de tot un col·lectiu molt divers de persones que reivindiquen la igualtat i la diversitat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dimarts 29-J que es reconegui "amb tots els drets" la diversitat. "El que defensem avui és que cadascú pugui ser com és i que la societat ho reconegui amb tots els drets", ha afirmat.

Amb aquest missatge el cap de l'executiu, acompanyat de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha rebut al Palau de la Generalitat els representants de les entitats del col·lectiu LGBTI+ per commemorar el Dia de l'Orgull. Al seu torn, Verge ha assenyalat que el 28-J continuarà sent un dia de reivindicació per l'alliberament "fins que no s'erradiquin les múltiples desigualtats, discriminacions i violències".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat al seu torn que la diversitat és "l'única normalitat". "Som qui som, som afortunadament diverses, és una fortalesa de la nostra ciutat", ha dit. Colau ha remarcat que Barcelona és "orgullosament diversa" i ha enviat un missatge de suport a les persones que poden ser discriminades o tenir por "per ser com són i estimar a qui estimen". "Volem que a Barcelona no es pateixi per ser qui és", ha sentenciat.