01:44

La majoria de parades disposen de prou producte fresc però la protesta dels transportistes ja es nota en aliments com el peix o les maduixes

En dia de mercat ens acostem a les parades per saber com ha afectat fins ara l'aturada de transportistes. A Lleida, ho noten sobretot per la manca de productes específics com el peix que ve de Galícia o les maduixes que venen de Huelva.

Els comerciants admeten que alguns clients arriben a comprar una mica més espantats del normal per por a no trobar certs tipus d'aliments però la majoria sap que si no troba un producte li facilitaran una alternativa.

Del que ningú s'escapa, venedors i compradors, és de l'increment del preu de les mercaderies. La inflació dels productes frescos s'ha disparat les últimes setmanes i segurament encara pujarà més perquè encara no s'ha notat del tot l'efecte causat per la guerra a Ucraïna. | JOANA SENDRA