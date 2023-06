Es disparen les denúncies per LGTBIfòbia durant el primer trimestre del 2023

01:26

Segons els Mossos, l'augment es deu a l'increment dels discursos d'odi però també a la pèrdua de por a denunciar

En els primers 3 mesos de l'any, l'Oficina de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos ha rebut 70 denúncies per casos de LGTBIfòbia. 133 persones han estat víctimes d'uns delictes dels quals destaquen les amenaces, les coaccions i, en darrer lloc, les agressions. Els mossos no amaguen la preocupació pel fet que cada cop hi hagi més menors entre els autors de delictes d'odi contra el col·lectiu LGTBIQ+.

Malgrat aquest augment de casos denunciats, la policia catalana recorda que la xifra oculta d'amenaces, coaccions i agressions que no es denuncien és gairebé del 80% | INFORMA: Sergi Bassolas