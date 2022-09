Els partits d'esquerres demanen una intervenció per ajudar a pagar les hipoteques

01:23

En mig del context d'inflació, aquesta setmana hem conegut la dada del 10,5% i amb una nova pujada dels tipus d'interès. L'atenció ara se situa en les hipoteques.

En mig del context d'inflació, aquesta setmana hem conegut la dada del 10,5% i amb una nova pujada dels tipus d'interès. L'atenció ara se situa en les hipoteques. Amb l'Euríbor superior a l'1,2%, els partits d'esquerres demanen intervenir per ajudar a les famílies a pagar les hipoteques.

Unides Podem alerta que durant els pròxims mesos es poden precipitar moltes execucions hipotecàries per l'augment de preus. De mitjana, qui ara renovi la seva hipoteca pagarà uns 200 euros més i això s'ha de sumar a la pujada en general de la vida. Per aquest motiu demanen una intervenció per ajudar a les families i evitar el col·lapse bancari | Mar García