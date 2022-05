01:09

Als jutjats d'Igualada declaren alguns dels testimonis de la brutal violació d'una menor la passada nit de Tot Sants a la sortida d'una discoteca.

Segons ha detallat l'advocat de la família de la víctima, Jorge Albertini, aquest dilluns testifiquen el camioner que va trobar la víctima inconscient, nua i mig morta en un descampat, l' exnovia del presumpte violador, i un amic d'aquest. Recordem que el presumpte agressor sexual detingut el passat 21 d'abril es troba en presó provisional.

Demà és previst que declari la víctima. Ho ha avançat el seu lletrat. Com totes les testificals d'avui, en fase d'instrucció, la de demà també serà a porta tancada.

Per cert, el magistrat instructor ha rebutjat que Vox formi part de la causa com a acusació popular. Segons el jutge la petició de la formació d'ultradreta no està argumentada i tampoc explica els motius ni la finalitat que persegueix. En canvi, el magistrat sí que admet que la patronal de l'oci nocturn Fecasarm i la discoteca Èpic exerceixin d'acusació popular. INFORMA: SERGI BASSOLAS.