00:56

La manca de semiconductors i microxips que aquesta setmana ha obligat a aturar la producció a la planta de Seat a Martorell ja es nota als concessionaris. L'espera per comprar un cotxe nou s'ha disparat, amb retards que en alguns casos superen els 8 mesos, i ha enfonsat les matriculacions de l'agost fins a un 34%, el pitjor nivell dels últims 10 o 15 anys. Com a alternativa, molts consumidors opten pels vehicles d'ocasió, però des de la patronal Fecavem avisen que l'estoc "també està minvat i reduït". "Si a finals d'any no tenim una recuperació ràpida de subministraments de peces, tindrem una baixada d'estocs important. És un perill que esperem que se solucioni com més aviat millor", avisa Jaume Roura, president de Fecavem i l'UPM.