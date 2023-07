01:28

L'aire condicionat, a banda de refrescar-nos, també ens pot comportar problemes per la nostra salut.

L'onada de calor ens obliga a buscar refugi sota les ombres, els ventiladors o allà on hi hagi aire condicionat. Ara bé, hem de saber que també elimina la humitat dels espais a on està instal·lat i això provoca que es ressequin les mucoses.

El doctor Jordi Mestres, vocal de la CAMFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, també ens aconsella evitar el fred directe i, sobretot, netejar els filtres de l'aparell perquè ens pot provocar malalties:

Per evitar possibles danys, és recomanable mantenir la temperatura entre 24 i 25 graus i no dormir amb l'aire condicionat. Refredar el pis però abans d'anar a dormir apagar-lo | INFORMA: Marga Esparza