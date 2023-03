01:18

El confinament de les famílies durant la pandèmia redueix la bretxa de gènere pel fa al repartiment de les tasques domèstiques i la cura dels fills.

El darrer estudi de l'Observatori Social de la Fundació la Caixa constata que els homes dediquen ara 3 hores més de mitjana a l'atenció dels menors que abans del confinament. Segons els autors, una exposició més gran a les responsabilitats familiars durant la pandèmia i l'increment de la flexibilitat laboral han permès reduir la bretxa de gènere a la llar.

Així, abans del confinament les dones treballaven 9 hores més de mitjana a la setmana que els homes, si comptem tant les tasques remunerades com les que no. Després de la pandèmia són 5. Malgrat tot, les dones segueixen sent les principals responsables de les tasques de la llar i els domèstics amb un 62% de la jornada, per davant del 43% dels homes | INFORMA: Marga Esparza