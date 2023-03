Serveis informatius Ràdio 4

Laura Borràs condemnada a 4 anys i mig de presó pel TSJC

01:00

El TSJC condemna a Laura Borràs a 4 anys i mig de presó per falsedat i a 13 anys d'inhabilitació per prevaricació en la sentència per les irregularitats a la ILC.