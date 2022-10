01:30

El president del Tribunal que jutja la presumpta irregularitat en el fitxatge de Neymar permet que el jugador i la seva mare abandonin el judici fins que els toqui declarar.

L'Audiència de Barcelona deixa que Neymar no assisteixi a tot el judici contra ell i el Barça pel seu fitxatge. Durant les qüestions prèvies, la defensa del futbolista ha demanat que no hagi d'assistir a les set sessions, previstes fins al 31 d'octubre, per la seva activitat professional. El magistrat president ha admès que aquest diumenge a la nit Neymar era a París jugant un partit de la lliga francesa i ha permès que ell i la seva mare no hagin de ser-hi fins que els toqui declarar, que previsiblement serà aquest dimarts a primera hora del matí.