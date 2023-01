00:51

Els productors audiovisuals catalans denuncien que els nous incentius fiscals, pendents de la validació de la Unió Europea, estan dissenyats per beneficiar les grans produccions estrangeres i deixen fora la majoria d'empreses locals.

La nova norma incrementa la quantitat màxima que les empreses audiovisuals podran deduir dels seus pagaments a Hisenda. El límit serà de 20 milions d'euros per projecte, i de 10 milions per episodi, en el cas de les sèries. Un sistema d'incentius fiscals dissenyat per afavorir només grans plataformes internacionals, segons critiquen des de l'associació Productors Audiovisuals de Catalunya | Clara Ceballos