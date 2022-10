00:57

Els hospitals Moisès Broggi, Dos de Maig i de la Creu Roja pateixen les conseqüències d'un ciberatac. Tres CAPs i dues residències també han quedat afectats

La Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra investiga l'atac informàtic que ha patit de matinada el Consorci Sanitari Integral i que ha pertorbat el funcionament normal de tres hospitals, tres centres d'atenció primària i dues residències.

En un comunicat, el Departament de Salut ha informat que l'afectació als sistemes d’informació del Consorci ha estat provocada per un ciberatac de tipus ransomware, i el conseller, Josep Maria Argimon, ha admès que es tracta d'un fet "greu". Els equips informàtics d'aquests centres treballen conjuntament amb tècnics de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per resoldre el més aviat possible la incidència que està obligant els centres sanitaris a treballar exclusivament mitjançant el telèfon perquè no funcionen serveis bàsics com el correu electrònic, però tant les urgències com l'atenció primària no han hagut de suspendre en cap moment l'activitat.

El personal no pot consultar historials, programar o fer proves que estiguin connectades al servei, com per exemple radiografies. Metges i infermeres estan atenent els pacients que arriben a Urgències i als CAP sense fer ús dels sistemes informàtics. | ANNA PUJOL