El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb una forquilla d'entre 36 i 42 escons, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Els socialistes pujarien representació respecte als 33 actuals, mentre que ERC seria segona, amb una forquilla d'entre 31 i 37 diputats (ara en té 33). JxCat seguiria tercera, obtenint entre 22 i 27 escons, per sota dels 32 actuals.

Els resultats del PPC, ara última formació amb 3 diputats, serien la gran novetat, ja que se situarien com a quarta força amb entre 9 i 14 escons. Per darrere se situaria per davant de la CUP (8-12), amb una forquilla similar als 9 escons actuals. Vox baixaria dels 11 diputats actuals a una forquilla de 4 a 8, els comuns també perdrien representació aconseguint entre 4 i 7 escons (ara en tenen 8) i Cs (3-6) seria l'última formació del Parlament.

A l'hora d'interpretar els resultats, el director del CEO, Jordi Muñoz, considera que el PSC guanyaria vots beneficiant-se de la davallada dels comuns i Ciutadans. D'altra banda, explica l'ascens del PP per la pèrdua de vots de Vox i de Cs