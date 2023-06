02:09

Moltes famílies que van justes d'ingressos viuen de manera ben diferent l'inici de les vacances escolars i els casals d'estiu

Els fills de la Fàtima no podrien anar de colònies si no fos per les beques que facilita Fundesplai. Com ella, cada vegada són més les famílies que es veuen obligades a demanar beques per un import superior al 50% del preu de les activitats. Des de Fundesplai alerten que les necessitats són cada cop més importants.

Les entitats que es dediquen al sector del lleure infantil avisen que el problema no només té a veure amb l'esbarjo d'aquests nens i joves que es poden quedar sense l'oportunitat de gaudir-ne, sinó que afecta també el seu desenvolupament social i des del punt de vista de l'autonomia personal | JUANFRA ÁLVAREZ